Губернатор Югры высказалась о возможности объединения муниципалитетов

Политический обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов во время пресс-конференции губернатора Югры задал вопрос, касающийся проработки темы и перспективы создания агломераций на территории Югры: Сургутской, Нижневартовской, Ханты-Мансийской. «Это будет объединение муниципалитетов или передача некоторых поселений из одного муниципалитета в другой. Какой формат?» – уточнил журналист.

«Если мы говорим об агломерации, то в современном законодательстве это не объединение муниципалитетов или разъединение, изменение структуры, а объединение муниципальных образований для выполнения той или иной задачи. У нас уже есть опыт такого подхода… В то же время люди задают такие вопросы: «Почему Сургут не Ханты-Мансийск в смысле столичности?» Когда практически 10 километров между границами – это по сути уже слившиеся населенные пункты в одной инфраструктуре», – ответила Наталья Комарова.



Глава региона отметила, что вопросы изменения территориального устройства прописаны в уставе региона и законодательстве автономного округа, добавив, что на настоящий момент предложений о создании агломераций нет.