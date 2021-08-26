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Крымчанин под прикрытием Госавтоинспектора обманул сургутянина: афериста поймали // ВИДЕО

Лжесотрудник ГИБДД Сургута, обманувший горожанина, был задержан

Крымчанин под прикрытием Госавтоинспектора обманул сургутянина: афериста поймали // ВИДЕО
фото: pixabay.com

Житель Крыма обманул сургутянина, представившись сотрудником ГИБДД. Мужчина уже задержан, свою вину он не признает.

Установлено, что преступления крымчанин совершал из-за финансовых трудностей. В январе он решил вызвать такси от здания ГИБДД до аэропорта, на заявку откликнулся 70-летний водитель. Тогда злоумышленник связался с шофером, представился силовиком и сообщил, что до поездки таксисту необходимо купить и привезти ему коньяк, траты аферист обещал возместить.

После этого пострадавшему пришли оповещения, якобы на его счет положили 43 тысяч рублей. Потом злоумышленник еще раз связался с шофером и попросил обналичить 30 тысяч и отправить ему, чтобы он смог оплатить банкет в ресторане. Сургутянин не заметил, что СМС не были отправлены с номера банка, а, значит, были фальшивыми.

«Отметим, что в момент совершения дистанционного мошенничества, задержанный отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение нескольких имущественных преступлений. В мае текущего года подозреваемый был освобожден из мест лишения свободы и сразу был допрошен в качестве подозреваемого по новому преступлению, предусмотренному ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако мужчина нарушил ее, после чего был объявлен в розыск. И уже 21 августа снова был задержан сургутскими оперативниками и водворен в ИВС УМВД России по г. Сургуту в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие не исключает причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений», – сообщает УМВД Югры.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 148, комментариев: 0
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