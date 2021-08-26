Сургутнефтегаз отказался от массовых мероприятий ко Дню нефтяника

Сургутнефтегаз не планирует массовых праздничных мероприятий ко Дню нефтяника из-за действующих коронавирусных ограничений. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили в пресс-службе компании.

«День работников нефтяной и газовой промышленности – одно из важнейших событий для жителей нашего региона. Массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия по известной причине остаются под запретом. Но все те, кто посвятил свою жизнь делу добычи нефти и газа, в эти сентябрьские дни, несмотря ни на что, живут ощущением праздника», - отметили в компании.

К профессиональному празднику в ПАО «Сургутнефтегаз» наград удостоены 3 579 сотрудников, работающих в различных структурных подразделениях и дочерних обществах компании. Праздничная телетрансляция, посвященная Дню работников нефтяной и газовой промышленности, будет показана в эфире «СургутИнформ-ТВ» 5 сентября на канале «С1» в 11:00 и 20:45, на канале «86» в 13:30 и 18:30; 6 сентября на канале «86» в 00.00.

«Посвященная Дню работников нефтяной и газовой промышленности телетрансляция организована ПАО «Сургутнефтегаз» по опыту прошлого года. С телеэкранов прозвучат поздравления от руководства акционерного общества и отрасли, от представителей органов власти. У жителей региона будет возможность увидеть запись концертных номеров творческого коллектива дворца искусств «Нефтяник». В этом году победители экономических соревнований ПАО «Сургутнефтегаз» приняли личное участие в праздничной программе», - добавили в пресс-службе.

Массовые гуляния в День нефтяника в последний раз проходили в Сургуте в 2019 году.