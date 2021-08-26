Губернатор Югры провела пресс-конференцию в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Сургут встретилась с местными журналистами и блогерами. Общение с властью проходило в офисе СИА-ПРЕСС. Представители СМИ и блогерского сообщества обсудили с главой региона темы коронавируса и реабилитации переболевших югорчан, возведения второго моста через Обь в Сургуте, возможности и перспективы создания агломераций на территории Югры и планы по увеличению инвестиций в округе.

Также губернатор ответила на вопросы, касающиеся сложностей переселения граждан из аварийного жилья и необходимости создания единого регионального архитектурного стиля.