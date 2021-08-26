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Из-за жары в лесах Сургута вырос риск пожара

В сургутских лесах установлен повышенный класс пожарной опасности

Из-за жары в лесах Сургута вырос риск пожара
Фото: pixabay.com

В Сургуте установлен третий класс пожарной опасности – об этом сообщает местное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Горожан просят быть внимательными и соблюдать осторожность при нахождении в лесных массивах.

В этот период запрещается:

  • выжигать сухую растительность;
  • использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня;
  • разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листья и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;
  • проводить работы по очистке от горючих отходов и мусора территорий садоводческих и огороднических товариществ;
  • посещать городские леса.

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Сегодня в 10:46, просмотров: 247, комментариев: 0
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