В сургутских лесах установлен повышенный класс пожарной опасности

В Сургуте установлен третий класс пожарной опасности – об этом сообщает местное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Горожан просят быть внимательными и соблюдать осторожность при нахождении в лесных массивах.
В этот период запрещается:
- выжигать сухую растительность;
- использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня;
- разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листья и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;
- проводить работы по очистке от горючих отходов и мусора территорий садоводческих и огороднических товариществ;
- посещать городские леса.