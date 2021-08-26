В сургутских лесах установлен повышенный класс пожарной опасности

В Сургуте установлен третий класс пожарной опасности – об этом сообщает местное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Горожан просят быть внимательными и соблюдать осторожность при нахождении в лесных массивах.

В этот период запрещается: