В Сургуте активисты снова саботируют благоустройство парка «За Саймой»

Благоустройство парка «За Саймой» в Сургуте вновь вызвало волну обсуждений. Внимательные сургутяне, обеспокоенные его судьбой, обратили внимание, что берег реки отсыпали песком. Активисты увидели в этом угрозу для «сдыхающей» Саймы.

«Пока все заняты выборами, на строительстве набережной в парке «За Саймой» подрядчик засыпал (частично) русло реки. Отсыпку сделали, чтобы по берегу могла пройти строительная техника», – сообщает местный телеграм-канал.

Также сургутяне утверждают, что «знающие господа» рассказали: отсыпка проектом не предусмотрена и разрешения на нее нет.

В компании, которая готовила проект, заверили, что у берега производится не отсыпка, а вертикальная планировка для устройства набережной согласно разработанной и утвержденной проектной документации, исполнение которой контролирует заказчик – «Управление капитального строительства». Длина этого участка – около 200 метров. «Там идет устройство набережной. Будет оборудована легкая конструкция – деревянный настил на винтовых металлических сваях. Дополнительно русло реки не засыпается, не сужается, а именно производится вертикальная планировка под устройство набережной», – пояснил корреспонденту siapress.ru генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

Общая протяженность участка набережной, который будет благоустроен – около 700 метров. Он разделен на разные зоны, в том числе и смотровые площадки, которые будут располагаться ближе к воде.