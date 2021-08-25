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​Подозреваемый в убийстве тюменской девочки Насти Муравьевой оказался сургутянином

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 8-летней девочки из Тюмени – уроженец Сургута

​Подозреваемый в убийстве тюменской девочки Насти Муравьевой оказался сургутянином
Фото kurer-sreda.ru

Сорокалетний мужчина, которого задержали следственные органы по подозрению в убийстве восьмилетней тюменской девочки Насти Муравьевой, оказался уроженцем Сургута. Об этом пишет Znak.com. Официальное заявление сделала федеральный спикер МВД России Ирина Волк: «Сотрудники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Тюменской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали 40-летнего уроженца города Сургута. Мужчина подозревается в совершении убийства 8-летней жительницы города Тюмени».

Следователи вышли на подозреваемого через сбор улик: тело девочки, которое обнаружили 19 августа, было завернуто в полиэтилен и кусок половика, оно находилось в картонной коробке из-под бытовой техники. Силовики выяснили, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки кухонных гарнитур. А у подозреваемого в квартире следователи обнаружили половик, кусок от которого был отрезан – чтобы скрыть тело девочки.

На данный момент известно, что образцы ДНК, собранные с тела Насти Муравьевой, совпали с материалами задержанного мужчины. Вскоре ему будет предъявлено обвинение.


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25 августа в 23:00, просмотров: 403, комментариев: 0
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