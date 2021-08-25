Сургутянка Анастасия Гонтарь взяла «золото» на Паралимпиаде в Токио

Сургутская спортсменка Анастасия Гонтарь завоевала «золото» на Паралимпиаде в Токио. Пловчиха стала первой на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10.

«От всей души поздравляем нашу землячку с победой и желаем ей дальнейших успехов!», - обратился к олимпийской чемпионке глава Сургута Андрей Филатов на личной странице в инстаграме.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября.

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