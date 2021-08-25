В Сургуте зарегистрирована смерть беременной женщины из-за коронавируса

В Сургуте зарегистрирован случай смерти зараженной коронавирусом беременной женщины. Также врачи сообщают о пациентке с таким же диагнозом, которая погибла незадолго после родов.

Как рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов, сейчас в поликлиниках с COVID-19 наблюдается 16 будущих мам, 15 беременных находятся на лечении в СОКБ.

«С начала августа мы потеряли несколько десятков человек из-за коронавируса. К сожалению, статистика погибших – это статистика не привитых пациентов. Сегодня от этой болезни гибнут очень молодые люди, не только пожилые», – прокомментировал Слепов.

Напомним, что в Сургуте растет число заражений коронавирусом среди детей. В СОКБ развернули дополнительное отделение для несовершеннолетних пациентов.