В СОКБ детское отделение для больных COVID-19

В СОКБ открыли детское отделение для больных COVID-19. Несовершеннолетних госпитализируют только если болезнь протекает в средней степени тяжести.

«Возросло количество детей, заболевших коронавирусом. Если ранее 7-8 процентов наблюдалось от общей массы, то сейчас это порядка 15 процентов. Всего в поликлиниках 280 несовершеннолетних с установленным диагнозом. К сожалению, среди них есть и малыши до года», – рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов.

На сегодняшний день в сургутских поликлиниках наблюдаются порядка 2000 зараженных коронавирусом.