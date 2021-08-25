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В Сургуте растет число больных коронавирусом детей

В СОКБ детское отделение для больных COVID-19

В Сургуте растет число больных коронавирусом детей
фото: pixabay.com

В СОКБ открыли детское отделение для больных COVID-19. Несовершеннолетних госпитализируют только если болезнь протекает в средней степени тяжести.

«Возросло количество детей, заболевших коронавирусом. Если ранее 7-8 процентов наблюдалось от общей массы, то сейчас это порядка 15 процентов. Всего в поликлиниках 280 несовершеннолетних с установленным диагнозом. К сожалению, среди них есть и малыши до года», – рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов.

На сегодняшний день в сургутских поликлиниках наблюдаются порядка 2000 зараженных коронавирусом.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 222, комментариев: 0
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