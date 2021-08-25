Региональный модельный центр СурГУ набирает детей на программы дополнительного образования

У сургутских школьников есть реальная возможность поступить в университет, не прекращая обучение в альма-матер: сейчас в СурГУ идет набор детей в Региональный модельный центр дополнительного образования детей, в нем ждут учащихся 5-11 классов.

Учить обещают по более чем 20 программам технического, социально-педагогического и естественно-научного направлений. Каждое из направлений в этом году пополнилось новыми программами — в их числе, например, «VR/AR-музей», «Научная медиажурналистика», «mHelper. Первая помощь в экстренных ситуациях», «Хочу на сцену! Актерское мастерство» и другие. «Ряд программ центра традиционно соответствует профилям Олимпиады Национальной технологической инициативы, победа в которой дает 100 баллов за профильный ЕГЭ, — подчеркивают в университете. — Это «Информационная безопасность и защита информации», «SMART-технологии «Умный дом», «Агробиотехнологии», «Геномное редактирование», «Дежурные по Югре».

«В этом учебном году мы запускаем линейку сетевых программ, синхронизированных с прорывными направлениями развития Югры, а также с направлениями подготовки и научными школами СурГУ, — добавляет директор центра Елена Титаренко. — «Дежурные по Югре» – мониторинг поверхности земли с помощью космических снимков; «Агробиотехнологии» – выращивание полезных растений на высокотехнологичных ситифермах; «Биолюминесценция» – экомониторинг методами биотестирования. Кроме освоения современных технологий, ребят ждут командные соревнования, а также кейсы от ведущих экспертов рынков НТИ Фуднет, Эконет. Наши программы развивают такие сквозные компетенции, как мышление о будущем, способность решать значимые проблемы, коммуникативность, критическое мышление и другие».

Заинтересовавшимся стоит поторопиться — прием заканчивается вместе с летом: последний день — 31 августа, а количество мест ограничено. Подать документы в СурГУ можно по электронной почте или лично по адресу: пр. Ленина, д. 1, кабинет 633.

«Ознакомиться с правилами приема на 2021/22 учебный год, скачать бланки заявлений, узнать полный список программ можно на сайте модельныйцентр.рф, — сообщает пресс-служба СурГУ. — Если у вас возникли вопросы касаемо обучения и зачисления, специалисты Регионального модельного центра готовы на них ответить по электронной почте rmc.dod@surgu.ru, а также по телефонам: 8 (3462) 76-31-15, 76-28-00 (доб. 2932). Кроме того, актуальную информацию можно найти в группе в ВКонтакте и Инстаграм».

Занятия по программам начнутся в сентябре — особо отметим, что они бесплатны.