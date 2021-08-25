В аэропорту Сургута обокрали пассажира, но вору не дали улететь

Служба авиационной безопасности (САБ) аэропорта Сургута по горячим следам раскрыла кражу. Своего имущества в утренний час пик 24 августа лишился один из пассажиров.

«При входе в аэровокзал мужчина положил барсетку в интроскоп для досмотра, сам же прошел через стационарный металлодетектор. Пройдя входную «рамку», он не сразу забрал барсетку с ленты интроскопа, а отвлекся на табло вылетов в поисках своего рейса. Спустя пару минут, мужчина повернулся к интроскопу, но обнаружил отсутствие барсетки на ленте», - рассказали в пресс-службе авиагавани.

Сотрудник САБ вызвал полицию. После просмотра записей камер видеонаблюдения, сотрудники транспортной полиции установили 33-летнего пассажира рейса «Сургут – Махачкала», который во время прохождения входного досмотра увидел на ленте интроскопа чужую барсетку и забрал ее себе. Пока потерпевший изучал информационное табло вылетов, злоумышленник спрятал барсетку в свою сумку и отправился на регистрацию рейса и предполетный досмотр.

«Всего за 50 минут была полностью установлена картина произошедшего преступления и собрана доказательная база. Похититель не успел улететь, задержали его прямо в самолете. В ходе проведения процедуры личного досмотра у него было изъято похищенное, задержанный признал свою вину, в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе.