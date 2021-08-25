16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9465   EUR  86,8058  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Украл – и лететь: в аэропорту Сургута поймали барсеточника

В аэропорту Сургута обокрали пассажира, но вору не дали улететь

​Украл – и лететь: в аэропорту Сургута поймали барсеточника
Фото: vk.com/surgutairport

Служба авиационной безопасности (САБ) аэропорта Сургута по горячим следам раскрыла кражу. Своего имущества в утренний час пик 24 августа лишился один из пассажиров.

«При входе в аэровокзал мужчина положил барсетку в интроскоп для досмотра, сам же прошел через стационарный металлодетектор. Пройдя входную «рамку», он не сразу забрал барсетку с ленты интроскопа, а отвлекся на табло вылетов в поисках своего рейса. Спустя пару минут, мужчина повернулся к интроскопу, но обнаружил отсутствие барсетки на ленте», - рассказали в пресс-службе авиагавани.

Сотрудник САБ вызвал полицию. После просмотра записей камер видеонаблюдения, сотрудники транспортной полиции установили 33-летнего пассажира рейса «Сургут – Махачкала», который во время прохождения входного досмотра увидел на ленте интроскопа чужую барсетку и забрал ее себе. Пока потерпевший изучал информационное табло вылетов, злоумышленник спрятал барсетку в свою сумку и отправился на регистрацию рейса и предполетный досмотр.

«Всего за 50 минут была полностью установлена картина произошедшего преступления и собрана доказательная база. Похититель не успел улететь, задержали его прямо в самолете. В ходе проведения процедуры личного досмотра у него было изъято похищенное, задержанный признал свою вину, в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 09:14, просмотров: 379, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Ханты-Мансийске мужчина упал в погреб, из которого не смог выбраться живым 1778
  2. ​В администрации Сургута появится новый старый департамент 1773
  3. ​Югорчанин убил знакомую, потому что она загостилась 1702
  4. Сургутянка начала рожать раньше срока: появиться малышу на свет помог фельдшер 1324
  5. Школы Нижневартовска могут вернуться к дистанционному формату обучения 1290
  6. В Сургуте из-за монтажа теплосетей приостановят движение на участке по улице Федорова 1182
  7. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 1166
  8. ​Еще укольчик? Югорчан призывают защититься от гриппа 1115
  9. ​Форумы «Команды Югры» – что это и как повлиять на решения власти с их помощью 905
  10. В семи муниципалитетах Югры ввели особый противопожарный режим 862
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 6773
  2. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 6744
  3. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 5768
  4. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 5617
  5. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 5563
  6. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 4396
  7. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 4379
  8. ​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой 4269
  9. ​Простите, что обидела 4257
  10. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 4137
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12783
  2. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 12083
  3. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 11657
  4. ​«Вершина» должна быть наша! 11476
  5. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 11057
  6. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 10483
  7. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 10323
  8. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 10104
  9. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 10083
  10. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 9891

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика