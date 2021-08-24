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Сургутянка начала рожать раньше срока: появиться малышу на свет помог фельдшер

В Сургуте фельдшер скорой помощи помог родиться недоношенному ребенку

Сургутянка начала рожать раньше срока: появиться малышу на свет помог фельдшер
фото: pixabay.com

Сургутский фельдшер помог родиться недоношенному ребенку. Медик приехал на вызов к 23-летней девушке, у которой уже были потуги. Медик решил, что необходимо принять роды на дому, так как транспортировка горожанки была невозможна.

«Прием домашних родов – это всегда высокий риск, более того, осложняло возникшую ситуацию отсутствие сведений о сроке беременности пациентки и в связи с непосещением ею женской консультации во время всей беременности. Уникальность этого случая заключатся в том, что на свет появилась девочка с массой тела 1470 грамм и ростом 42 сантиметров», – сообщает депздрав.

У младенца развилась внутриутробная гипоксия, фельдшеру пришлось прочищать верхние дыхательные пути, провести искусственную вентиляцию легких. К счастью, новорожденный смог нормально дышать и сделал свой первый в жизни крик.

Горожанку с малышом на реанимационной бригаде доставили в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, их жизням ничего не угрожает.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 444, комментариев: 0
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