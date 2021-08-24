Сургуту вернули департамент имущественных и земельных отношений

Во вторник, 24 августа, на 25-м внеочередном заседании Думы Сургута депутаты утвердили изменения в структуре городской администрации. Работу возобновит департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО).

Напомним, что это уже вторая попытка возрождения ДИЗО: в начале августа новая структура мэрии (в том числе и вопрос воссоздания стратегически важного департамента) была внесена в повестку очередных депутатских слушаний, однако непосредственно перед ними была снята с повестки. Ожидалось, что обсуждение возобновится уже в новом политическом сезоне, однако на следующих слушаниях вопрос все-таки был поднят — и решен в пользу создания ДИЗО.

Новая структура получит часть полномочий департаментов городского хозяйства, архитектуры и градостроительства. В частности, специалисты ДИЗО будут отвечать за муниципальное имущество в части приобретения квартир для нуждающихся граждан, предоставления земельных участков, перевода земли из одной категории в другую и так далее.

Депутат думы Сургута Богдан Гужва во время обсуждения изменения в структуру администрации выразил надежду, что появление нового департамента не снизит эффективность и скорость принятия решений в строительной сфере.

В администрации города убеждены, что новый департамент позволит сократить сроки предоставления муниципальных услуг и сэкономить бюджетные средства.

ДИЗО существовал в структуре городской мэрии до 2015 года. Кто возглавит новую-старую структуру, на данный момент неизвестно.