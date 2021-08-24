В Сургуте произошел пожар в жилом доме

В понедельник, 23 августа, в 18.57 на улице Энергетиков в Сургуте произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. К моменту прибытия спасателей из окна балкона квартиры на третьем этаже валил густой дым, подъезд был задымлен. Из здания эвакуировались 16 человек.

«Открытое горение было ликвидировано в 19.07. Пострадавших нет. Огонь повредил шесть квадратных метров балкона, мебель и обшивку балкона», - рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Причина возгорания устанавливается органами дознания.