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​Сгорел балкон: в пятиэтажке на Энергетиков произошел пожар

В Сургуте произошел пожар в жилом доме

​Сгорел балкон: в пятиэтажке на Энергетиков произошел пожар
Видео: vk.com/kinform

В понедельник, 23 августа, в 18.57 на улице Энергетиков в Сургуте произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. К моменту прибытия спасателей из окна балкона квартиры на третьем этаже валил густой дым, подъезд был задымлен. Из здания эвакуировались 16 человек.

«Открытое горение было ликвидировано в 19.07. Пострадавших нет. Огонь повредил шесть квадратных метров балкона, мебель и обшивку балкона», - рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Причина возгорания устанавливается органами дознания.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 175, комментариев: 0
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