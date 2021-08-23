Аукцион по модернизации светофоров в Сургуте на 80 млн рублей не состоялся из-за жалобы

Администрация Сургута не смогла в запланированные сроки заключить контракт на модернизацию светофоров в рамках реализации проекта интеллектуальной транспортной системы в городе Сургуте. Аукцион не состоялся из-за жалобы, поданной столичной компанией «Ситроникс». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Есть жалоба технического плана. На все вопросы в жалобе подготовлены ответы. Заседание ФАС запланировано на 24 сентября 2021», - сообщили siapress.ru в пресс-службе администрации города.

Напомним, на модернизацию светофоров в экономической столице Югры из федерального бюджета направили 80 миллионов рублей. Ожидается, что умные светофоры улучшать дорожную ситуацию в городе. За эти деньги должны провести модернизацию и дооснащение 42 светофорных объектов и запустить их в работу.