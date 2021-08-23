Администрация сообщила о смерти гендиректора Сургутского мясокомбината

20 августа умер генеральный директор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте местной администрации. Причина смерти не уточняется.

«Коллектив администрации города выражает искренние соболезнования родственникам и коллегам ушедшего из жизни руководителя одного из старейших предприятий Сургута. Скорбим вместе с родными и близкими по поводу этой невосполнимой утраты», – пишет пресс-служба мэрии.

Отметим, что главой мясокомбината Сливин стал в 2020 году после ухода Александра Лозинского, до этого практически пять лет занимал должность заместителя гендиректора по производству и сбыту продукции.