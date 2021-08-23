В Сургуте полудырявый двор облепили логотипами «Комфортной среды»

В Сургуте на дорожных заплатках появились интересные послания. Логотипы «Комфортной среды» украсили полудырявый дворовой проезд на проспекте Комсомольском, 27. Вызывающей и смех, и слезы фотографией с корреспондентом siapress.ruподелилась неравнодушная сургутянка.

Напомним, в 2021 году в Сургуте благоустраивают 32 придомовых территории. На это выделена беспрецедентная сумма – более 200 миллионов рублей. Дождались комплексного ремонта двора и жители окраины Сургута. Однако собственникам пятиэтажки в 25 микрорайоне пока, по всей видимости, остается довольствоваться «Комфортной средой».