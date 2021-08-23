В Сургуте началось голосование за участки дорог, которые отремонтируют в 2022 году

В Сургуте стартовало голосование за участки дорог, которые приведут в порядок во время ремонтной кампании 2022 года. Опрос опубликован на сайте «Дороги Сургута 2022», горожанам предлагают выбрать три варианта.

Среди предложенных вариантов: улица Бажова от проспекта Мира до улицы Бахилова и от проспекта Ленина до улицы Бахилова, улица Индустриальная, улица Крылова, проспект Ленина, улица Островского (от Нефтеюганского шоссе до улицы Индустриальная), улица Пионерская, улица Привокзальная, проезд им. Рубанко, улица Толстого, Тюменский тракт, улица Центральная и Югорский тракт.

Напомним, этапы работ ремонтной кампании 2021 года также определялись голосованием. Тогда горожане выбирали из восьми вариантов.