В минувшие выходные в Сургуте произошло смертельное ДТП

В минувшую субботу, 21 августа, в районе Сургута произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль «Мицубиши Лансер» и мотоцикл – байкер получил тяжелые травмы и скончался до прибытия скорой помощи.

«По предварительным данным, в 18:35 на 15 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» 58-летний мужчина, управляя «Мицубиши Лансер», при начале движения и совершения маневра «разворот» на нерегулируемом перекрестке, не занял соответствующее положение, не уступил дорогу попутному транспорту, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», под управлением 26-летнего мужчины», – сообщает Госавтоинспекция Югры.