В Сургуте перекрыли участок на перекрестке Рыбников – Щепеткина

Участок на перекрестке улиц Рыбников – Щепеткина в районе универмага «Сургут» перекрыт, об этом корреспонденту siapress.ruрассказали горожане. По словам местных жителей, работы на двух полосах трассы ведутся уже несколько дней, начало было положено в июне, однако никаких оповещений не было.

«Изначально движение приостановили на одной полосе, рядом с четвертой школой, но теперь асфальт на всем участке вскрыли. Знаки стоят, а автомобили до сих пор приезжают сюда. Приходится разворачиваться, искать объездные пути», – поделилась сургутянка Полина Ермолаева.

Также горожане предположили, что, скорее всего, на объекте прокладывают инженерные сети к строящимся домам, а ситуация разрешится не скоро.