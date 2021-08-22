В Сургуте появится робот для обучения детей электронике и программированию

29 роботов от резидента «Сколково» появятся в школах, вузах, колледжах и образовательных центрах России к началу учебного года для изучения электроники, программирования и мехатроники. Один из таких поставят в сургутский образовательный центр «Технополис» – об этом сообщает ТАСС.

«Учащиеся 29 школ, вузов, колледжей и образовательных центров России смогут изучать робототехнику с «Промоботом». Особенность такого подхода заключается в том, что это реальный робот, работающий сегодня уже в 42 странах мира», – рассказал корреспондентам издания директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Отмечается, что роботизированный учитель также появится в образовательных организациях Архангельска, Лабытанги, Самаре, Ноябрьске и в других уголках страны. Робот практически полностью состоит из отечественных комплектующих, что позволит школьникам изучить электронику, сервоприводы, систему навигации, работу искусственного интеллекта.