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Сургутяне могут помочь детям из малообеспеченных семей собраться в школу

В Сургуте проходит акция «Собери ребенка в школу»

Сургутяне могут помочь детям из малообеспеченных семей собраться в школу
фото: pixabay.com

В Сургуте проходит акция «Собери ребенка в школу». Кампания направлена на помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Неравнодушные горожане могут пожертвовать рюкзаки, канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, краски и так далее), форму и обувь (отмечается, что одежда принимается только новая и с бирками).

Вещи принимаются по следующим адресам до 27 августа:

В акции участвуют все муниципалитеты ХМАО. Более подробно о других пунктах приема одежды и школьных принадлежностей для школьников можно узнать здесь.


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22 августа в 13:31, просмотров: 1400, комментариев: 0
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