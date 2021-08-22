В Сургутском районе активизировались мошенники, предлагающие установить счетчик платно

Жители Белого Яра (Сургутский район) стали очень часто сталкиваться с мошенниками, которые представляются сотрудниками компании «Газпром энергосбыт Тюмень» и предлагают заменить счетчики за деньги. Пресс-центр предприятия сообщает, что такие инциденты происходят и в других муниципалитетах Югры, однако сообщения чаще всего поступают из этого поселка.

«Со второго полугодия 2020 года услуги, которые касаются счетчиков, оказываются бесплатно. Если речь идет о электросчетчиках в многоквартирных домах, обязанность возложена на гарантирующего поставщика, в отношении других объектов — на сетевые организации», — прокомментировали в энергосбыте.