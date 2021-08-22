Подготовка сургутских тепломагистралей к холодам подходит к концу

Подготовка к отопительному сезону в Сургуте подходят к финишной прямой. Сейчас работники СГЭС проводят работы на крупных тепломагистралях, обеспечивающих Восточый, Западный и Центральный районы города.

«Накануне завершен ремонт тепломагистралей и котельной КК-45 Западного жилого района. В скором времени специалисты закончат работы по модернизации трубопровода на ул. Крылова. В настоящее время ведутся работы на тепломагистралях «ГРЭС-1-ПКТС» и «ПКТС-ВЖР», которые обеспечивают теплом Центральную часть Сургута», – сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что следующей и завершающей частью будут гидравлические испытания на трубопроводах. Ремонтные работы в этом году в части теплоснабжения продлятся до 26 августа.