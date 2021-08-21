16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3640   EUR  86,8646  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Осторожно! В Сургут пришло сильно опоздавшее лето

На несколько дней в Югре установится жара

​Осторожно! В Сургут пришло сильно опоздавшее лето
Фото: siapress.ru

Настоящая летняя жара наконец-то пришла в Югру и в Сургут — настолько настоящая, что Росгидрометцентру пришлось предупреждать северян, чтобы не перегрелись.

«В период с 21 по 24 августа 2021 года по ХМАО ожидается: сильная жара (максимальная температура воздуха +33 градуса и выше в течение трех дней и более)», — сообщили в службе.

Терпеть придется недолго: по данным «Яндекс.Погоды», к следующей пятнице лето снова пойдет на спад — и уже ровно через неделю, в субботу 28 августа, ожидается «комфортная» для северян пасмурная погода с +13.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:10, просмотров: 206, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 4930
  2. ​Ломать – не строить: жители ж/д-района воюют с столбом 1347
  3. Драка двух подростков в Ханты-Мансийске закончилась уголовным делом 1183
  4. С 1 сентября школы Югры начнут работу очно 1097
  5. ​Югра запускает большую рекламную кампанию по привлечению туристов 1091
  6. ​Каждому животному – по хозяину. В Югре приняли концепцию по обращению с братьями меньшими 953
  7. ​Значение СИА-ПРЕСС для формирования общественного мнения сложно переоценить 852
  8. ​Жителей Югры приглашают обсудить стратегию развития региона 846
  9. ​«Россети Тюмень» позаботились о безопасности югорских дошкольников 701
  10. ​Скандал?! Реконструкции проспекта Ленина — не было 470
  1. Кислородное оборудование в ковидном госпитале Нижневартовска прошло проверку 4965
  2. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 4930
  3. ​«Не надо так строить»: Наталья Комарова поручила властям Нижневартовска ускорить появление центра единоборств 4422
  4. ​Горочка, гори! Маленькие вартовчане сожгли дотла деревянную горку 4328
  5. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 4273
  6. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ 4146
  7. Штрафовать и блокировать! Сургутяне возмущены обилием листовок в городе 3734
  8. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 3581
  9. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 3494
  10. ​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой 3303
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12408
  2. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11487
  3. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11460
  4. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 11312
  5. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 11182
  6. ​«Вершина» должна быть наша! 11108
  7. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 10396
  8. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9884
  9. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 9648
  10. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 9008

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика