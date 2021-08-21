На несколько дней в Югре установится жара

Настоящая летняя жара наконец-то пришла в Югру и в Сургут — настолько настоящая, что Росгидрометцентру пришлось предупреждать северян, чтобы не перегрелись.

«В период с 21 по 24 августа 2021 года по ХМАО ожидается: сильная жара (максимальная температура воздуха +33 градуса и выше в течение трех дней и более)», — сообщили в службе.

Терпеть придется недолго: по данным «Яндекс.Погоды», к следующей пятнице лето снова пойдет на спад — и уже ровно через неделю, в субботу 28 августа, ожидается «комфортная» для северян пасмурная погода с +13.