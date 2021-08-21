Почти все выявленные незаконные рекламные конструкции в Сургуте снесли

Сургут продолжает избавляться от незаконной рекламы: на сегодняшний день порядка 90 процентов из всех выявленных нелегальных баннерных конструкций в городе снесены. Об этом накануне в эфире siapress.ru рассказал градоначальник Андрей Филатов. По его подсчетам, это порядка 70 конструкций.

«В части незаконных баннеров — все понятно, мы их выявили. Около 90 процентов уже ликвидированы, — заявил глава города, — по-моему, их около 70».

По словам Филатова, это число будет увеличиваться: контрольное управление продолжает учет всех рекламных конструкций на улицах города. Напомним, что с начала зимы в Сургуте «выросло» порядка четырех сотен новых баннеров — причем документы на них в полном порядке, все законно, поэтому удалить их с улиц не так просто, как это было сделано с нелегальными объектами. Впрочем, и с ними работать будут: это вотчина нового главного архитектора города. «Сейчас готовятся предложения по логике размещения, и я думаю, что этом году мы представим городу на обсуждение как в принципе должно выглядеть городское пространство в части рекламных конструкций», — заключил Филатов.

Подробности о внезапной установке в Сургуте 450 новых рекламных баннеров смотрите в соответствующем разделе siapress.ru.