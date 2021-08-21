Проспект Ленина в Сургуте пока реконструировать не будут

Громкий проект реконструкции проспекта Ленина в Сургуте оказался прожектом: по факту на главной улице города не сделано ничего, и дорогостоящее проектирование на сегодняшний день остановлено. Об этом в эфире siapress.ru заявил глава Сургута Андрей Филатов.

«Проект реновации [проспекта Ленина] не открывался, это было обсуждение и разговор», — сказал градоначальник.

По оценкам нынешней администрации, стоимость всего проекта настолько высока, что никакого представления о его реализации у инициаторов, судя по всему, не было. Только на этапе проектирования планировалось вложить порядка 55 миллионов рублей: непосредственно работы же оценивались в четыре миллиарда, которые неизвестно где можно взять.

«Была попытка запроектировать, проект предлагалось сделать на 55-52 миллиона, но проект предварительно подразумевал траты четыре миллиарда, — добавляет подробностей мэр. — Возникает вопрос: а вот мы сейчас запроектируемся на 55 миллионов, мы потратили из бюджета, а четыре миллиарда-то где? Когда я задал вопрос — «Мы не знаем». А зачем тогда мы заходим?»

Чтобы не останавливать процесс обновления центральной улицы, глава города предложил другой вариант: «Давайте мастер-план, визуализацию недорого сделаем, обсудим с горожанами, что да, вот неплохо было бы это реализовать и этапами в части своих возможностей зайдем. Но чтобы это было честно, в части горизонта времени, взять и сделать, нежели порассуждать, а потом выдать простой ответ: «Я бы сделал, дорогие земляки, но у меня нет четырех миллиардов…»

Особо отмечено, что запланированные на проектирование 55 миллионов рублей не потратили: финансирование остановлено.

Напомним, что о реновации проспекта Ленина громко говорили в конце прошлого года — по сути, это был последний большой проект предыдущей администрации. Планировалось кардинально изменить пространство всего проспекта с учетом пешеходных и веломаршрутов, озеленения и обновления фасадов. Более подробно о несостоявшемся проекте можно прочитать в ряде публикаций siapress.ru — они находятся в разделе «Реновация проспекта Ленина».