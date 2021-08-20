Сургуте благоустройству двора мешает десятиметровый столб

В микрорайоне Железнодорожников по адресу Толстого, 28 ведется ремонт двора. Ему мешает железобетонная опора высотой около десятка метров. Он стоит там как памятник советским временам, когда когда-то выполнял функцию фонаря. Уже несколько десятилетий он отключен от коммуникаций и совсем не эксплуатируется. Жители просят демонтировать громадину, чтобы после ничего не нарушало эстетику благоустроенного двора.

Оказалось, что даже для сноса такого столба нужно подготовить кучу бумаг, чтобы демонтаж был безопасным и проведен по всем правилам. В администрации Сургута дали четкий ответ: столб снесут. Но когда это свершится – не известно.

«Я согласна, что это не самая большая задача в благоустройстве города, но для этого дома это очень серьезный вопрос», – представитель общественности Эмилия Трапезникова.