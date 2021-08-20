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«Свадебный маршрут» в сургутском парке почти завершен

Благоустройство зоны для молодоженов в сургутском парке «Кедровый лог» завершат до конца сентября

«Свадебный маршрут» в сургутском парке почти завершен
фото: admsurgut.ru

В сургутском парке «Кедровый лог» до конца сентября завершится озеленение и создание территории «Свадебного маршрута», где жители города могут регистрировать брак. О ходе работ рассказали члены городского штаба по вопросам капитального строительства.

«Все объекты благоустройства необходимо держать под контролем, особое внимание следует уделять территориям, на обустройство которых выделены федеральные деньги. Реализация сетевых графиков работ и кассовое исполнение бюджета проекта требуют регулярных проверок. В связи с этим результаты благоустройства вместе с членами городского штаба предлагаю оценить в ближайшей перспективе в самом парке», – заявил глава Сургута Андрей Филатов.

Отметим, что в парке уже организована парковка для автомобилей, пешеходные дорожки, ограждения, видеонаблюдение, электроснабжение.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 442, комментариев: 0
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