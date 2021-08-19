В СГЭС объяснили, почему трубы на Пролетарском нельзя закопать

Наружную тепломагистраль на проспекте Пролетарский в Сургуте можно убрать под землю, по самым скромным расчетам, за миллиард рублей. К такому выводу пришли специалисты Сургутских ГЭС. При этом вырастут расходы на содержание сетей. Нынешний вариант благоустройства в 60 раз дешевле и сохраняет оптимальную функциональность.

«Надземный трубопровод добросовестно выполняет свою функцию по обеспечению теплом восточной части города», - подчеркнул заместитель главного инженера СГЭС Александр Марченков.

Разъяснить этот вопрос пришлось после критики ряда сургутян проекта благоустройства трубопровода, которые считают, что трубам место под землей. Внешний вид трубы, с которой срывают теплоизоляцию, разрисовывают, обклеивают самовольной рекламой, и правда удручает. Поэтому идея «обернуть» сети в световой короб многим нравится. Сейчас идет первый этап – к концу сентября жалюзи с подсветкой и современными рекламными носителями закроют участок от Геологической до Университетской.

Как будет выглядеть теплотрасса, ранее показала на личной странице в инстаграме глава города Андрей Филатов.