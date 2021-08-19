В Сургуте демонтировали 60 незаконных построек

В Сургуте снесли незаконный ларек, который владелец установил повторно. По информации ведущего судебного пристава местного отдела судебных приставов Татьяны Бусыгиной, решение о демонтаже было принято в 2020 году и исполнено в июле, но после этого владелец незаконной постройки вновь разместил павильон.

«Такие случаи бывают, но редко. Обычно мы предоставляем возможность самостоятельно исполнить решение суда, но в этот раз землепользователь будет возмещать расходы на снос своего строения», – рассказала старший пристав.

Администрация города сообщает, что всего выявили и уничтожили 60 нелегальных ларьков. Мероприятия по обнаружению таких построек проходят еженедельно, в ходе них формируются планы по демонтажу незаконныхстроений на сентябрь.

«В августе из 16 объектов было убрано 10. Напомню, что осуществлять предпринимательскую деятельность во дворах жилых домов можно, но для этого необходимо получить разрешение администрации, собственников квартир и УК. Также объект должен соответствовать внешнему облику города, иначе землепользователя обяжут привести все в порядок», – добавил начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Владимир Садыков.