16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4633   EUR  86,1210  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте повторно снесли ларек, который владелец возродил после первого демонтажа

В Сургуте демонтировали 60 незаконных построек

В Сургуте повторно снесли ларек, который владелец возродил после первого демонтажа
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте снесли незаконный ларек, который владелец установил повторно. По информации ведущего судебного пристава местного отдела судебных приставов Татьяны Бусыгиной, решение о демонтаже было принято в 2020 году и исполнено в июле, но после этого владелец незаконной постройки вновь разместил павильон.

«Такие случаи бывают, но редко. Обычно мы предоставляем возможность самостоятельно исполнить решение суда, но в этот раз землепользователь будет возмещать расходы на снос своего строения», – рассказала старший пристав.

Администрация города сообщает, что всего выявили и уничтожили 60 нелегальных ларьков. Мероприятия по обнаружению таких построек проходят еженедельно, в ходе них формируются планы по демонтажу незаконныхстроений на сентябрь.

«В августе из 16 объектов было убрано 10. Напомню, что осуществлять предпринимательскую деятельность во дворах жилых домов можно, но для этого необходимо получить разрешение администрации, собственников квартир и УК. Также объект должен соответствовать внешнему облику города, иначе землепользователя обяжут привести все в порядок», – добавил начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Владимир Садыков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:57, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ 2656
  2. Две иномарки столкнулись в Нижневартовске: несовершеннолетние пассажиры получили травмы 1214
  3. ​Собачий город 1200
  4. Не на того напали: в Сургуте во время капремонта пострадал дворовой проезд 1169
  5. ​Сургутнефтегаз показал прибыль или убыль: разбираемся 1052
  6. ​В школы Югры 1 сентября пойдут 230 тысяч детей 970
  7. ​Наталья Комарова побывала на теплоходе, который помогает тысячам югорчан в отдаленных местностях 939
  8. ​Югра готовится к большому празднованию Дня российского флага 894
  9. ​В Тюменской области продолжают модернизировать библиотеки 824
  10. ​«Сохраним лес»: тюменцев приглашают к участию к экологической акции 817
  1. ​Невнимательный вартовчанин устроил серьезное ДТП на Менделеева 4468
  2. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 4410
  3. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 4135
  4. Кислородное оборудование в ковидном госпитале Нижневартовска прошло проверку 3780
  5. Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ 3703
  6. Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО 3688
  7. ​На Сургутской ГРЭС-2 завоют сирены 3688
  8. Штрафовать и блокировать! Сургутяне возмущены обилием листовок в городе 3326
  9. ​«Не надо так строить»: Наталья Комарова поручила властям Нижневартовска ускорить появление центра единоборств 3289
  10. ​Горочка, гори! Маленькие вартовчане сожгли дотла деревянную горку 3223
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14655
  2. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12187
  3. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11292
  4. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11036
  5. ​«Вершина» должна быть наша! 10751
  6. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 10663
  7. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 10395
  8. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 9679
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9588
  10. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 8569

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика