В Сургуте уничтожили 260 кило нектаринов

В Сургуте уничтожено 259 кило нектаринов, ввезенных бизнесменом из Китая. Продать товар предприниматель пытался на территории торгового комплекса «Аскания».

«В связи с тем, что с 10 августа 2019 года Россельхознадзором ввоз косточковых и семечковых культур из КНР ограничен, реализуемый товар уничтожен с участием представителя прокуратуры. В отношении индивидуального предпринимателя заместителем Сургутского транспортного прокурора вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Всего во время проверок на объектах транспорта и торговли в этом году выявлено более 100 тонн санкционных товаров и товаров без документов, подтверждающих страну их происхождения. Товар уничтожен, к административной ответственности привлечено 12 реализаторов запрещенной сельскохозяйственной продукции.