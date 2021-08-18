Сургутяне уже три месяца ждут восстановления проезда во дворе

Капремонт дело хорошее и долгожданное. Но только собственники квартир никак не ожидают, что во время работ по улучшению дома пострадает благоустроенная территория. С этим столкнулись жильцы дома № 10/4 на улице Кукуевицкого.

«Строителями был вскрыт и перекопан внутриквартальный асфальтированный проезд. Проложили какие-то коммуникации, а яму просто засыпали щебнем с песком и бросили!!! Так уже 2 месяца! Никто не собирается ничего возвращать в первоначальное состояние», — пишет Владимир на портале «Твой Сургут».

Оказалось, что капремонт здесь вовсе ни при чем — работы выполняли сотрудники «Сургутских городских электрических сетей». Там заверили, что полотно восстановят до 30 сентября.