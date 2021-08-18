В Сургуте детские сады «Искорка» и «Ивушка» открыли группы для дошкольников, нуждающимся в рационе без глютена

В Сургуте открылись две группы в детских садах для детей с непереносимостью глютена. Особое меню будет предоставляться для воспитанников дошкольных учреждений «Искорка» (улица Профсоюзов, 40/1) и «Ивушка» (проспект Ленина, 37/3).

«Меню для дошколят разработано с учетом возрастных потребностей и без использования продуктов питания, содержащих глютен. Подробности о зачислении в группы можно уточнить в отделе по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными учреждениями по тел.: 52-12-55, 52-26-12, 35-52-00», – сообщает пресс-служба администрации.