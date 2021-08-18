Повышением цен на АЗС Сургута заинтересовалась ФАС

Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы по Югре направили запрос на АСЗ «Югра» из-за роста цен на бензин. После получения информации, будет принято решение о дальнейших мероприятиях, сообщили корреспонденту siapress.ruв ведомстве.

Накануне стало известно, что «Югра» перестала отпускать бензин физическим лицам из-за сбоя поставок и отсутствия поставок с сургутского ЗСК. Ситуация не изменилась и сегодня. «Из-за аварии на Ямале поставки топлива прекратились. Когда они возобновятся и как это скажется на цены – сейчас неизвестно», - пояснили на АЗС. По предварительным прогнозам, ситуация может стабилизироваться только к сентябрю.

Авария на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое произошла 5 августа. Из-за этого сократились поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа», что на следующий же день привело к росту цен на европейском рынке на шесть процентов, писало РБК.

За последнюю неделю в Сургуте, по данным Агентства нефтегазовой информации, на некоторых заправках топливо подорожало на три рубля, в социальных сетях пишут о росте цен на шесть рублей за литр.