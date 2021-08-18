Строительство дороги и сетей на Геологической и Мелик-Карамова в Сургуте идет по графику

На улицах Геологической и Мелик-Карамова в Сургуте продолжаются дорожно-строительные работы. Завершить их планируют к концу октября, но некоторые участки могут сдать оперативнее.

«Улица Геологическая протяженностью 512 метров – по работе у нас осталось два примыкания с Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова и два светофорных объекта. Также есть допсоглашение по улице Мелик-Карамова – участок от улицы Федорова до улицы Геологическая. Нужно построить на этом этапе 512 метров ливневой канализации и восстановить дорожное полотно. Единственная проблема: остался единственный выезд с ЖК «Возрождение». Нам надо запустить улицу Мелик-Карамова хотя бы до их въезда», - поделился планами начальник участка подрядной организации ООО СК «ЮВиС» Игорь Бурученко.

Сейчас на участке работают 40 дорожных рабочих и десять механизаторов.

После завершения всех работ транспортная доступность района улучшится – появится дополнительный выезд на Объездную дорогу с улицы Геологической, что разгрузит улицу Мелик-Карамова. Кроме того, будут оборудованы три парковки по 200 мест каждая.

На обустройство участков этих дорог направлено 870 млн рублей.