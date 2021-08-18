В Сургуте под суд пойдет сотрудник колонии, снабжавший заключенных телефонами и сим-картами

Уголовное дело бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре о мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий передано в суд. Работая в сургутской колонии, мужчина снабжал телефонами и сим-картами заключенных.

«Следствием установлено, что в октябре 2020 года к обвиняемому обратился осуждённый, отбывающий наказание в данном исправительном учреждении, и предложил за вознаграждение пронести на территорию колонии несколько сим-карт для сотовых телефонов. Приняв данное предложение, сотрудник исправительного учреждения, превышая свои должностные полномочия, передал ему три сим-карты, получив в счет вознаграждения взятку в виде денежных средств», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

С октября 2020-го по март 2021 года надзиратель заработал 190 тысяч рублей, снабжая средствами связи осужденных. Позже телефоны и сим-карты у них были изъяты. Младшего инспектора со службы уволили.