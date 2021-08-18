Вертолет «ЮТэйр» вернулся в Лянтор из-за сработавшей сигнализации

Вертолет авиакомпании АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» не смог выполнить задание Сургутнефтегаза из-за сработавшей сигнализации во время полета. Инцидент произошел днем 16 августа.

«При выполнении рейса авиакомпании, следующего по маршруту «Лянтор – Лянтор», на воздушном судне МИ-8 произошло срабатывание сигнализации о наличии стружки в главном редукторе. Рейс выполнялся с целью проведения авиационных работ для ПАО «Сургутнефтегаз». Командиром воздушного судна принято решение о возврате вертолёта на посадочную площадку вылета», - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Вертолет сел в штатном режиме. На борту находились три члена экипажа. «Пострадавших нет, повреждений воздушного судна не допущено. Сургутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательства о безопасности полётов», - добавили в ведомстве.