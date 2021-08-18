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Слабое место: проезд у Сургутского педуниверситета скоро приведут в порядок

​В Сургуте отремонтируют шесть межквартальных проездов

Слабое место: проезд у Сургутского педуниверситета скоро приведут в порядок
Фото: siapress.ru

Этот ремонтный сезон богат на сюрпризы. Сургутяне еще не успели отойти от новости, что власти города наконец приведут в порядок зеленые разделительные полосы на сургутских дорогах, так в мэрии вдруг сообщают о ремонте внутриквартальных проездов. Долгое время они оставались слабым местом, наболевшей мозолью на «Карте убитых дорог», которая, кстати, действительно существует. На них всегда не хватало средств. А сегодня намечено благоустройство сразу шести проездов.

Первая в списке — многострадальная дорога, ведущая к Сургутскому педуниверситет. Возле дома №10 на 50 лет ВЛКСМ работы уже стартовали. Раньше проезд принадлежал собственникам дома, которые не могли договориться между собой. Его историю помнит депутат думы Сургута Виктор Пономарев: «Проблема заключалась в том, что по этой дороге ездят к университету и другим соцобъектам. А как высчитать, кто и сколько должен вложить? Долгие обсуждения привели к тому, что проезд забрал в собственность город».

Помимо укладки асфальта дорожники обустроят около пятиэтажки тротуар, которого раньше здесь совсем не было.

Несмотря на то, что сроки сжаты — закончить с ремонтом нужно успеть к 31 октября, — в мэрии верят в успех. Тем более, что затянулся старт не по вине чиновников. «Шесть объектов были изначально в одном контракте, но никто не заявился на конкурс. Теперь его разбили на шесть отдельных контрактов, после чего и нашелся подрядчик — ООО «Дорстройиндустрия», — рассказала главный специалист отдела дорожного хозяйства МКУ «ДДТ и ЖКК» Светлана Жураковская. Отметим, что в таких условиях процесс находится под пристальным вниманием главы Сургута Андрея Филатова.

«Мы взяли все шесть контрактов, но начинать будем поочередно. К трем проездам приступаем в ближайшее время: это 50 ВЛКСМ, проезд Дружбы — до спорткомплекса «Факел», и улица Генерала Иванова — возле Теннисного центра», — рассказал о планах представитель подрядной организации.

Так, кроме уже перечисленных объектов, дорожники займутся восстановлением проездов вдоль домов на Ленина, 58 и Мира, 4, от Энтузиастов, 51 до проспекта Набережного, 70 и дорогой между Островского, 18 и ЦКиД «Камертон». В общей сложности в 2021 году будет благоустроено почти 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна внутри кварталов.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 269, комментариев: 2
Комментарии:
irina
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Сегодня в 11:39
Замечательно, что лед тронулся, дорогу отнесли к городу и начаты ремонтные работы! Но жителей дома № 2 по улице Островского интересует больной вопрос: А перед нашим домом (где установили границу ремонтируемой части дороги) когда ни будь асфальт появится? Сто метров дороги от этой границы и до отремонтированной дороги у дома 34 по ул. Ленина дорога "как после бомбежки"! Движение людей по ней - полоса препятствий! А для маломобильной группы населения и вовсе не возможна! Нас опять кормят завтраками, но простите, когда мы завтра опять пригоним технику, то станет вопрос: А ту дорогу, которую кладем сегодня мы не разобьем заново, и не будем ли по кругу так и ремонтировать то один, то другой участок?! А что? Денег то в городской Казне много! Так может задуматься над этом вопросом и сделать все сразу, чем сэкономить деньги города!
Dochimacho
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Сегодня в 12:07
Дзержинского 7/2 проезд за домом. Горводоканал, коррекуионная школа, садик. Нагрузка на проезд очень большая, ушатан в хлам. Когда?
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