​В Сургуте отремонтируют шесть межквартальных проездов

Этот ремонтный сезон богат на сюрпризы. Сургутяне еще не успели отойти от новости, что власти города наконец приведут в порядок зеленые разделительные полосы на сургутских дорогах, так в мэрии вдруг сообщают о ремонте внутриквартальных проездов. Долгое время они оставались слабым местом, наболевшей мозолью на «Карте убитых дорог», которая, кстати, действительно существует. На них всегда не хватало средств. А сегодня намечено благоустройство сразу шести проездов.

Первая в списке — многострадальная дорога, ведущая к Сургутскому педуниверситет. Возле дома №10 на 50 лет ВЛКСМ работы уже стартовали. Раньше проезд принадлежал собственникам дома, которые не могли договориться между собой. Его историю помнит депутат думы Сургута Виктор Пономарев: «Проблема заключалась в том, что по этой дороге ездят к университету и другим соцобъектам. А как высчитать, кто и сколько должен вложить? Долгие обсуждения привели к тому, что проезд забрал в собственность город».

Помимо укладки асфальта дорожники обустроят около пятиэтажки тротуар, которого раньше здесь совсем не было.

Несмотря на то, что сроки сжаты — закончить с ремонтом нужно успеть к 31 октября, — в мэрии верят в успех. Тем более, что затянулся старт не по вине чиновников. «Шесть объектов были изначально в одном контракте, но никто не заявился на конкурс. Теперь его разбили на шесть отдельных контрактов, после чего и нашелся подрядчик — ООО «Дорстройиндустрия», — рассказала главный специалист отдела дорожного хозяйства МКУ «ДДТ и ЖКК» Светлана Жураковская. Отметим, что в таких условиях процесс находится под пристальным вниманием главы Сургута Андрея Филатова.

«Мы взяли все шесть контрактов, но начинать будем поочередно. К трем проездам приступаем в ближайшее время: это 50 ВЛКСМ, проезд Дружбы — до спорткомплекса «Факел», и улица Генерала Иванова — возле Теннисного центра», — рассказал о планах представитель подрядной организации.

Так, кроме уже перечисленных объектов, дорожники займутся восстановлением проездов вдоль домов на Ленина, 58 и Мира, 4, от Энтузиастов, 51 до проспекта Набережного, 70 и дорогой между Островского, 18 и ЦКиД «Камертон». В общей сложности в 2021 году будет благоустроено почти 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна внутри кварталов.