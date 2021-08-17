Компанию «Россети Тюмень» возглавил новый генеральный директор Олег Петров

Новое серьезное назначение в компании «Россети Тюмень»: компанию возглавил Олег Петров, который ранее занимал аналогичную должность в ПАО «ТРК» (Россети Томск»).

По информации пресс-службы предприятия, новый руководитель был представлен коллективу сегодня генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. С сегодняшнего дня же Петров начинает работу на новой позиции.

«Решение о назначении нового генерального директора «Россети Тюмень» является частью практики ротации топ-менеджеров в периметре Группы для повышения эффективности управленческих функций и распространения лучших практик, — прокомментировал Андрей Рюмин. — Высокий уровень компетенций Олега Петрова и почти 35-летний опыт работы в энергетике будут способствовать эффективному решению задач по обеспечению надежной работы и развитию сети Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО».

До недавнего времени «Россети Тюмень» возглавлял Алексей Солдатенко — он был генеральным директором компании два года. По данным siapress.ru, он ушел с этой должности в связи с предложением работать в другом месте: в каком — неизвестно.