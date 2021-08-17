В Сургуте мужчина убил своего собутыльника во время ссоры

Сургутянин убил своего знакомого, у которого он временно проживал. Инцидент произошел 29 мая 2021 во время ссоры. Мужчины начали оскорблять друг друга, а после злоумышленник схватил бутылку и ударил ей своего оппонента бутылкой, а после избил ногами.

Когда потерпевший скончался и горожанин все осознал, то покинул место происшествия, но через несколько дней его удалось задержать.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). В ходе следствия обвиняемый не признал вину. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает СК Югры.