Фонд развития Югры заявил, что в Сургуте будет запущен металлургический комплекс

В Сургуте запланировано создание металлургического комплекса мощностью в 100 тысяч тонн, благодаря чем в округе откроется новая отрасль. Запуск объекта предположительно будет в середине 2022 года. Об этом сообщает Фонд развития Югры.

«Продукция нового металлургического комплекса – металлопрокат и арматура – будут востребованы строительной отраслью автономного округа, которая динамично развивается. При этом приоритетом для инвестора станет обеспечение высоких экологических стандартов и безопасности. «Эти задачи будут выполняться за счет приобретения и внедрения передовых технологий в области промышленной безопасности и очистки выбросов», – пояснил генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.