Сургутнефтегаз увеличил выручку в два раза

Во втором квартале 2021 года Сургутнефтегаз получил выручку в 452 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем год назад. Валовая прибыль компании выросла в 2,6 раза – до 128 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 103 миллиарда рублей, а чистый убыток – 24 млрд рублей. Данные отчетности компании по РСБУ публикует Bcs-Express.

Аналитики отмечают, что рост прибыли связан с эффектом низкой базы, а также с ростом цен на нефть в рублях, а убыток – с отрицательными переоценками валютных депозитов компании из-за укрепления рубля к доллару.

Эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев полагает, что выплаты по дивидендам по итогам 2021 года могут быть в два раза ниже, чем по итогам 2020-го.

«Если предположить, что до конца года стоимость барреля нефти в рублях сохранится на уровне средних значений второго квартала, а курс USD/RUB на конец года останется на 72,37, то дивиденды по привилегированным акциям Сургутнефтегаза могут достичь 3,65 рубля на акцию, дивдоходность — 9,6 процента. Это почти в два раза меньше, чем по итогам 2020 года из-за отсутствия крупных позитивных валютных переоценок, однако дивидендная доходность все же выше среднерыночных значений. При этом важно понимать, что прогноз очень сильно зависит от динамики USD/RUB, поэтому в случае отклонения значения пары от ожидаемой итоговые результаты могут сильно меняться. По обыкновенным акциям выплаты не регламентированы уставом или дивидендной политикой, однако, исходя из сложившейся в последние годы практики, можно ожидать, что дивиденды окажутся в диапазоне 0,65-0,7 руб. на акцию», - спрогнозировал аналитик.

По итогам первого полугодия чистая прибыль Сургутнефтегаза составила 155 млрд рублей.

В 2020 году прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ достигла 729,578 млрд рублей. По итогам прошлого года акционеры сургутского гиганта получили 6,72 руб. на одну привилегированную акцию и 0,7 руб. на одну обыкновенную акцию.