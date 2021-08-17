Сургутянку с инсультом спасли врачи травмцентра и кардиодиспансера

В сургутской травматологической больнице спасли 71-летнюю пациентку, которая была доставлена в медучреждение с диагнозом ишемический инсульт. Женщине в экстренном порядке удалили тромб, который закупорил сосуд, снабжающий мозг кровью.

Однако проблемы на этом не закончились – сердце сугутянки сокращалось всего 30 раз в минуту при норме 60-70. Тогда специалисты травмцентра пригласили коллегу из окружного кардиодиспансера, который принял решение об установке кардиостимулятора.

Отмечается, что пациентка постепенно реабилитируется, у нее уже стала возвращаться двигательная функция. Врачи считают, что в дальнейшем женщина сможет себя обслуживать самостоятельно.