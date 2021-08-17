В Нижнесортымском в ДТП пострадали три человека

В полдник в понедельник, 16 августа, в поселке Нижнесортымский в ДТП пострадали три человека. По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что пожилая женщина выехала на полосу встречного движения.

«44-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, по предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог выехала на полосу встречного движения, в процессе обгона создала помеху другому участнику дорожного движения, движущемуся впереди, и совершила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 28-летней девушки. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и 34-летний пассажир корейской иномарки получили травмы», - сообщили в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.