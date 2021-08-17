Медики Сургута начали выезды на предприятия для вакцинации сотрудников от коронавируса

Руководители сургутских предприятий могут оставить заявку на выезд медицинской бригады для проведения вакцинации от коронавируса. Выезды проводят специалисты Сургутской клинической поликлиники №1.

«Для организации выезда сотрудников учреждения необходимо подать коллективную заявку на вакцинацию не менее 10 человек по электронной почте: sgkp1@gp1.ru. За дополнительной информацией можно обратиться к старшей медсестре Галине Хаснулловне Галочкиной по тел.: 52-70-65», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Югре прививки от ковида поставили более полумиллиона человек.