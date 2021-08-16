Югорский бизнесмен Андрей Копайгора останется под арестом до конца сентября

Сургутский городской суд продлил арест бизнесмену Андрею Копайгоре до 20 сентября. Об этом корреспонденту siapress.ruсообщили в пресс-службе инстанции.

Предпринимателя обвиняют в хищении денег граждан и организаций. Потерпевшими по делу проходят 500 человек. Речь идет об ущербе больше миллиарда рублей. Копайгору арестовали в феврале 2021 года. В начале следственных мероприятий бизнесмен был госпитализирован, однако позже его все-таки заключили под стражу.

Ранее стало известно, что актив бизнесмена – торгово-развлекательный центр «Агора» выставлен на продажу за миллиард рублей.