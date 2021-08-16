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Сургутский ТРЦ «Сити Молл» разрисует художник, ранее награжденный Путиным

22 августа в Сургуте состоится фестиваль уличного искусства «Гаражи Фест»

Сургутский ТРЦ «Сити Молл» разрисует художник, ранее награжденный Путиным
фото: vk.com/graffitishkola

Сургутский фестиваль уличного искусства «Гаражи Фест», который состоится 22 августа на площадке ТРЦ «Сити Молл», посетит известный стрит-арт художник Максим Торопов. В 2009 году он победил в телешоу «Битва за респект» на Муз-ТВ – его награждал Владимир Путин. Кроме того, графитист был отмечен в европейских конкурсах.

Художник собирается выполнить рисунок площадью более 150 квадратных метров на внешней стене торгового центра. За ходом работ сургутяне могут следить уже с четверга.

«Мы понимаем серьезность эпидемиологической обстановки в регионе и соблюдаем рекомендации. Во время работы художники будут рассредоточены в помещении, находясь на безопасном расстоянии друг от друга. Кроме того, мы в первый раз используем немецкую аэрозольную краску Molotow Water-based на водной основе. Она почти без запаха, считается более экологичной и безопасной для здоровья», – рассказал организатор фестиваля Максим Яровой.

Отмечается, что в мероприятии примут участие девять художников: четыре тюменца, три сургутянина, ижевчанин и москвич. Все участники поделят между собой призовой фонд в размере 150 000 рублей.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 347, комментариев: 0
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