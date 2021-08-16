Аэропорту Сургута разрешили возобновить полеты за границу

Международному аэропорту города Сургута разрешили возобновить полеты в иностранные государства. Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

«С 27 августа 2021 года будут возобновлены полёты из международного аэропорта г. Сургут в иностранные государства», - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

На данный момент из России открыто несколько международных направлений. В их числе популярные курорты Турции, Кипра, Египта, Доминиканы. Зарубежная полетная программа будет расширена с 27 августа.

Куда и когда смогут летать напрямую жители Югры из крупнейшего аэропорта региона, на данный момент неизвестно. В пресс-службе аэропорта Сургута корреспонденту siapress.ru рассказали, что пока авиакомпании не запрашивали слоты на международные полеты. Вероятно, прямые чартеры появятся в Турцию, куда из Сургута сейчас летают через Ростов-на-Дону. Кроме того, ранее стало известно, что Росавиация дала допуск на полеты в Египет девяти авиакомпаниям из ряда российских городов, среди которых есть Сургут.